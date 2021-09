Gravina: “Non perdiamo umiltà, la qualificazione mancata ai Mondiali è un ricordo ancora vivo”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato in conferenza stampa.

Non perdiamo quell’umiltà che ha contraddistinto il nostro cammino: c’è una qualificazione importante da centrare. L’aspettativa è continuare così, il ricordo della qualificazione mancata è ancora vivo quindi non possiamo sbagliare. Teniamo i piedi per terra e lavoriamo per l’obiettivo. Quattro anni fa eravamo al 17° posto del ranking, ora siamo 5°.

Di Euro 2020 mi porto dietro due immagini, nei rigori della finale: l’errore di Jorginho, perché pensavo che avremmo vinto, e l’ultima parata di Donnarumma, dalla depressione all’esaltazione.

Vogliamo investire nel centro sportivo di Coverciano, abbiamo splendide idee che diventeranno progetti. Firenze poi è una città azzurra: medici e infermieri saranno ospiti al Franchi.