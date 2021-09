Gazzetta: Allegri a Napoli riparte da Chiellini e Bonucci. E da una difesa inedita

De Sciglio e Luca Pellegrini sulle fasce. I cinque sudamericani impegnati con le Nazionali non dovrebbero giocare. Quindi out pure Dybala. In campo McKennie

Per la Gazzetta, Allegri a Napoli schiererà una difesa inedita. Ripartirà da Chiellini e Bonucci, l’asse che ha contribuito a far vincere l’Europeo all’Italia, con De Sciglio e il giovane Luca Pellegrini sugli esterni. Ciascuno giocherà al proprio posto, scrive il quotidiano. È difficile che saranno in campo i cinque sudamericani che stanotte sono stati impegnati per le qualificazioni mondiali: Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Dybala

Morata giocherà davanti, Locatelli esordirà dal primo minuto in mezzo. Le… quasi certezze: dietro ci saranno Bonucci e Chiellini, colonne in Nazionale. E poi, a centrocampo, assieme ad Adrien Rabiot dovrebbe giocare Weston McKennie. La novità principale però è sulle fasce. Mattia De Sciglio, a meno di grosse sorprese, giocherà dall’inizio. E Luca Pellegrini, a sorpresa, ha buone chance di esserci dal 1’ in una linea a quattro. L’alternativa è la “tre” con De Ligt-BonucciChiellini. In avanti, Kulusevski e Bernardeschi dovrebbero cominciare sulle fasce: sono favoriti su Kean, che può essere arma dalla panchina. E i sudamericani, in campo nella notte? I brasiliani non dovrebbero arrivare prima di domani mattina. Va meglio a Dybala e Cuadrado, in volo per tutta la giornata di oggi. Non semplice però immaginarli titolari.