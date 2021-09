Ferguson: “Ho parlato con il club per far tornare Cristiano Ronaldo al Manchester United”

Sir Alex Ferguson, storico manager del Manchester United, ha confessato al podcast ufficiale del club di aver giocato un ruolo fondamentale nel ritorno di Cristiano Ronaldo ai Red Devils.

Molte persone hanno fatto la loro parte. E anche io ho contribuito sapendo che Cristiano voleva davvero venire qui. La società ha seguito l’evolversi della situazione, io ho parlato con i Glazers, e l’affare si è concluso. L’importante è che tutto sia andato per il verso giusto. E più che emozione, nel rivederlo, ho provato sollievo. Mi sono sentito davvero sollevato nel vederlo in Inghilterra con la maglia dello United. Non potevo neanche immaginare di vederlo giocare per il City.

Mi disse, che non si sarebbe mai ritirato e che sarebbe stato ancora vicino allo United. A dire la verità, anche io ho parlato con Cristiano e gli ho chiesto se fosse vero. Lui mi ha detto che aveva detto di sì al boss e che stava tornando allo United.