Fabian Ruiz: «Si potevano evitare due o tre falli, abbiamo dato tutto. Non è finito niente»

Ai microfoni di Sky, dopo Napoli-Spartak Mosca, il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz.

«Una partita che volevamo vincere, peccato l’espulsione all’inizio, ma abbiamo dato tutto fino alla fine, ci abbiamo provato, anche a pareggiare, ma non ci siamo riusciti. Ci sono due o tre falli che si potevano evitare, ma non ci dobbiamo pensare, ora dobbiamo pensare solo a domenica. Ci mancano ancora quattro partite, non è finito niente, questa squadra non molla mai, vogliamo fare una bella Europa League, dobbiamo correggere gli errori fatti, perché ci sono».