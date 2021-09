Dalla Spagna: il Barcellona in crisi potrebbe puntare su Pirlo (vedi alla voce masochismo)

Secondo il giornalista spagnolo Romero potrebbe sostituire Koeman, per non bruciare il vero nome che tutti vorrebbero in blaugrana: Xavi

E’ solo una voce. E magari resterà tale: Andrea Pirlo sulla panchina del Barcellona. Secondo il giornalista spagnolo Gerard Romero l’ex allenatore della Juventus è su una lista di possibili sostituti di Koeman, sempre più traballante in Catalogna.

Koeman ha un contratto con scadenza giugno 2022, uno stipendio netto di 7.2 milioni, e un rapporto ormai ai minimi termini con Laporta. Il quale presidente non ha però i soldi per esonerarlo. Aspetta insomma che i risultati lo facciano per lui. Lo vorrebbe cacciare per sfinimento.

Pirlo spunta da una lista che vedrebbe come primo nome Xavi. Ma i suoi “sponsor” interni al club non vorrebbero bruciarlo in un momento così delicato. Ed ecco allora il nome di Pirlo.