Daily Mail: i giocatori in Premier League si vaccineranno perché vogliono andare a ballare

Secondo il quotidiano inglese le limitazioni allo svago saranno l’incentivo migliore per i calciatori che ancora non si sono vaccinati

“L’idea di una realtà senza il vaccino anti-Covid sta finalmente tramontando nella mente dei giocatori di Premier League”. Ha un che di liberatorio l’attacco dell’articolo di Rob Draper per il Daily Mail. Nelle prossime ore arriverà una sollecitazione ufficiale a vaccinarsi per tutti i calciatori che ancora non hanno provveduto.

Eppure anche i più reticenti si convinceranno, dal momento che “la prospettiva di non poter accedere ai nightclub il prossimo mese senza il passaporto vaccinale è un fortissimo incentivo, così come le limitazioni sui viaggi”, siano essi di lavoro o di piacere.