Tap-in a fine primo tempo e Red Devils in vantaggio sul Newcastle. Tutto come il copione sperato. In gol sotto gli occhi di Ferguson

Cristiano Ronaldo subito in gol col Manchester United. Il copione era scritto. Ritorno di Cristiano Ronaldo a Old Trafford e gol col Manchester United. Tutto rispettato. Un gol facile facile, un tap-in davanti alla porta. Ma che importa. Contava solo il gol. Conta solo il tabellino. A fine primo tempo Manchester United 1 Newcastle 0. Gol di Cristiano Ronaldo. C’è ancora il secondo tempo ma è quasi contorno. La scena clou del film si è già vista. Sotto gli occhi commossi di Ferguson.

