Solskjaer schiera il portoghese dal primo minuto, comporrà l’attacco con Bruno Fernandes, Sancho e Greenwood. In campo anche Pogba

Cristiano Ronaldo dal primo minuto in Manchester United-Newcastle. È tutto pronto. Lo United ha annunciato la formazione e davanti giocano Cristiano Ronaldo con Bruno Fernandes, Sancho e Greenwood. In campo anche Pogba. Si comincia alle 16.

