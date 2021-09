CorSport: Chiesa, i primi esami escludono lesioni, oggi si capirà se potrà allenarsi e giocare contro il Napoli

In caso di forfait, restano Morata, Kean e Kulusevski, tutti in campo ieri con le Nazionali. Escluso che Dybala e Cuadrado siano della partita

Ce la farà Federico Chiesa a recuperare in tempo per Napoli-Juventus? Il Corriere dello Sport scrive che i primi esami non hanno rilevato lesioni, ma che solo oggi si potrà capire se Chiesa potrà allenarsi o meno.

“Federico è tornato quindi a Torino, non prima però di aver effettuato i primi esami con lo staff medico della Nazionale: l’esito sarebbe stato tranquillizzante, non ci sarebbero infatti lesioni. Un sospiro di sollievo, insomma, è arrivato. Ora toccherà ai medici della Juve fare il punto della situazione con ulteriori controlli. Oggi sarà un giorno importante, perché si capirà se Chiesa potrà allenarsi o meno e se ne saprà di più sulle chance di poter essere a disposizione”.

Se non dovesse farcela, chi giocherà?

“Senza Chiesa, sarebbe emergenza, considerato che Dybala e Cuadrado difficilmente saranno della partita e che il giovane brasiliano Kaio Jorge è infortunato. Ne resterebbero soltanto tre: Morata, Kean e Kulusevski, tutti in campo ieri sera con Spagna, Italia e Svezia. Decisiva, nella scelta di Max, sarà la condizione fisica dei singoli: chi avrà superato meglio lo stress dei tanti impegni con le Nazionali, partirà dall’inizio”.