CorSport: bellissima l’Italia del volley, ha umiliato la Serbia davanti al suo pubblico convinto di un’altra vittoria

La squadra è stata capace di lottare in finale senza guardare il punteggio, dopo aver perso il primo set, affamata dalla voglia di rivincita

Il Corriere dello Sport commenta la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia femminile del volley, contro la Serbia. Una partita “spettacolosa”.

“Bellissima Italia capace di lottare in finale senza guardare il punteggio, capace di rientrare dopo aver perso di misura il primo set e di cominciare a macinare gioco, vincendo il secondo parziale con un grande volley, rimontando da 3-8 nel terzo, comunque chiuso senza alcun patema, quasi umiliando senza pietà le ex campionesse d’Europa nel set finale, davanti al loro esterrefatto pubblico accorso in massa, convinto di celebrare una nuova vittoria”.

Il quotidiano sportivo elogia il gran lavoro fatto da Davide Mazzanti e dal suo staff, “che hanno saputo recuperare psicologicamente una squadra uscita distrutta dall’Olimpiade”.

Grande prova di Egonu, come delle compagne, ma soprattutto di Miriam Sylla, in dubbio fino alla fine per l’infortunio al ginocchio.

La Serbia è entrata in campo convinta di vincere

“ma palla dopo palla si è resa conto che dall’altra parte della rete non c’era l’Italia spaurita di Tokyo, bensì uno squadrone in grande condizione, affamato dalla voglia di prendersi la rivincita per tutte le sconfitte subite da Ognjenovic e compagne negli ultimi anni”.