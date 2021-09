Corsera: La rivoluzione «spallettiana» sta nella volontà di far sentire tutti responsabili

Il tecnico ha infatti dato fiducia alla sua rosa e ai suoi titolari, ma sottolineando l’importanza di chi subentra in corsa

La sfida alla Sampdoria non è solo una rincorsa al primo posto in classifica, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera,

ma è soprattutto la prova numero cinque per testare la forza mentale del gruppo.

L’obiettivo a cui punta il tecnico è quello di riportarsi in testa alla classifica, dimostrando che questo gruppo ha le caratteristiche per puntare in alto.

La rivoluzione «spallettiana», la definisce il Corsera

sta nella selezione rigida della squadra titolare, ma anche nella volontà di far sentire tutti responsabili: le gerarchie sono mobili, ma fino a un certo punto e chi subentra ha la sua fiducia.

Proprio per questo questa sera è attesa in campo una formazione titolare senza stravolgimenti se non l’inserimento di Zielinski e Lozano.