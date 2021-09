Corsport: terza panchina consecutiva per Manolas, con Rrahmani Spalletti cambia le gerarchie

Fa più notizia una conferma che il turn over con Zielinski e Lozano in campo stasera (ore 18.30) contro la Sampdoria

Fa più la notizia la conferma di un calciatore che il turn-over. Il Corriere dello Sport scrive di un turn over moderato da parte di Spalletti che stasera contro la Sampdoria (ore 18.30 a Marassi) manda in campo Zielinski e Lozano per Elmas e Politano. Quel che più colpisce, però, è la conferma di Rrahmani che di fatto ha tolto il posto a Manolas.

Scrive Antonio Giordano:

Ma la novità più rilevante s’avverte di nuovo in difesa, con la conferma di Rrahmani come «socio d’affari» di Koulibaly, dunque gerarchie che vengono temporaneamente ridisegnate e consegnano Manolas alla sua terza panchina consecutiva, un segnale dopo l’errore con la Juventus e piccole pause avvertite qua e là.