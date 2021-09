Corinna Schumacher: “Mi manca tutti i giorni, ma non ho mai incolpato Dio di ciò che è successo a Michael”

La moglie torna a parlare nel documentario realizzato da Netflix: “È in cura, facciamo di tutto per lui. Ma c’è, anche se in un modo diverso”

Corinna Schumacher, moglie di Michael ex pilota di Formula 1, ha rilasciato alcune dichiarazioni per il documentario sul marito realizzato da Netflix, rivelate in anteprima da Télé-Loisirs. Corinna non concedeva interviste da anni.

Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. È in cura. Facciamo di tutto per migliorare le sue condizioni, per assicurarci che sia a suo agio e per fargli sentire la presenza della nostra famiglia, il nostro amore. Qualunque cosa accada, farò tutto il possibile. Lo faremo tutti. Come famiglia, cerchiamo di andare avanti come avrebbe voluto Michael e come lui l’amerebbe ancora. La vita va avanti. Michael ci ha sempre protetto, e ora noi proteggiamo Michael. Non ho mai incolpato Dio per quello che è successo. È stata solo sfortuna, come poteva capitare a chiunque. Certo, mi manca ogni giorno. Ma non sono l’unica a cui manca. I bambini, la famiglia, suo padre, tutti intorno a lui. Michael manca a tutti. Ma Michael c’è. È diverso, ma c’è. E questo ci dà forza, credo.