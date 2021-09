Cazzullo: «Torino ha lasciato che i grandi torinesi venissero denigrati e insultati dai neoborbonici»

Oggi nella consueta rubrica delle lettere Aldo Cazzullo prende di petto il tema della “torinesità”, dell’orgoglio sabaudo e lo fa in un modo che certamente farà molto discutere (speriamo in modo civile ed educato). Pubblica più lettere e un lettore gli chiede come mai lui abbia criticato così aspramente Torino (“paragonando le serrande abbassate della domenica all’ex Ddr”) e invece sorvoli su Roma.

Torino non sa più chi è. Ha lasciato che i grandi torinesi degli ultimi due secoli venissero denigrati e insultati da un movimento culturalmente debolissimo ma mediaticamente fortissimo, i neoborbonici. La città che ha fatto l’Italia due volte, a San Martino e a Mirafiori, costruendo la nostra unità nazionale e la nostra rivoluzione industriale a prezzo di sangue e fatica, non ha saputo difendere il suo patrimonio, la sua eredità. E non sa quale sia oggi il proprio ruolo e il proprio destino. Certo, ci sono molti segnali di tenuta: il Politecnico, il Salone del Libro, la Juve (almeno fino a ieri), la Stampa, la Lavazza che porta in città i Masters del tennis, eccetera. Ma la crisi in cui versano Torino e il Piemonte non è solo economica. È culturale e morale. Se non capiremo questo, non troveremo la via d’uscita.