Causio: «Non ci sono più le ali di un tempo, oggi ai ragazzi si insegna a occupare una zona, sono ingabbiati»

Il Corriere della Sera intervista Franco Causio. Nel 1982 fu campione del mondo con l’Italia di Bearzot, è stato un calciatore simbolo della Juve. Il tema dell’intervista è il calcio italiano che sta riscoprendo le ali. Causio ci tiene a sottolineare che le ali di un tempo erano diverse da quelle di oggi, a partire proprio da lui.

«Ma io non ero un’ala, ero un regista. Diciamo che ero un’ala-regista: il gioco passava tutto da me, anche se stavo sulla fascia e non in mezzo al campo. Era un altro sport, però».