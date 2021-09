Braida: “Il Napoli è tra le favorite per lo scudetto, Osimhen è tra i primi 5 attaccanti d’Europa”

Ariedo Braida, direttore sportivo della Cremonese ed ex Milan e Barcellona, ha rilasciato un’intervista a ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio.

Il Napoli sta facendo cose importanti. Gli azzurri hanno Osimhen, tra i primi cinque attaccanti d’Europa. Quest’anno fa sempre gol e questo è il segreto per vincere il campionato, insieme alla componente difesa. All’ombra del Vesuvio c’è una bella alchimia, gli azzurri sono tra i favoriti per lo Scudetto insieme alle milanesi, all’Atalanta e alla Juventus.

Sarà un bel campionato, molto competitivo. È vero che la squadra di Spalletti ha preso il largo, ma tra un mese capiremo qualcosa in più. Vlahovic? Ha un fisico incredibile, fa reparto da solo. In giro ci sono pochi attaccanti così, insieme ad Osimhen è il migliore in Serie A. I top club esteri lo cercheranno, soprattutto in Premier.