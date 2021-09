«Avevo un bodyguard per la biancheria. Quando mi cambiavo per gli show me la rubavano sempre»

La Repubblica intervista Claudia Schiffer, icona della moda negli anni Novanta. Racconta il mondo delle modelle a quei tempi. Il suo stupore di fronte a tanta notorietà.

«Noi modelle eravamo come rockstar: avevamo bisogno della security anche solo per salire in auto. C’era chi faceva dei buchi nelle tende delle sfilate per fotografarci mentre ci svestivamo, perciò i backstage erano pieni di bodyguard. Io ne avevo una per la mia biancheria: quando mi cambiavo per gli show e la lasciavo, me la rubavano sempre! Follia».