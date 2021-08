Tokyo 2020, il direttore esecutivo: «C’è stato un party alcolico tra atleti di diverse delegazioni»

Il direttore esecutivo di Tokyo 2020, Toshiro Muto, ha denunciato un party a base di alcol tra atleti di varie delegazioni alle Olimpiadi. Sarebbe accaduto venerdì, come spiega Muto.

“Venerdì sera atleti e altri membri di diverse delegazioni bevevano alcolici in un parco situato all’interno del Villaggio”.

Un party che naturalmente viola tutte le misure anti-Covid in atto alle Olimpiadi. Il Cio ha avvertito gli 11mila atleti, prima dell’inizio di Tokyo 2020, che non avrebbero potuto consumare alcolici in gruppo, ma solo nelle proprie stanze, da soli.