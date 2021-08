Tamberi: «Sono a dieta da anni, undici chili sotto il mio peso, gli atleti sottovalutano l’alimentazione»

Tamberi intervistato alla Gazzetta dello sport. Parla, tra le altre cose, di alimentazione e di pubblico.

È da anni che sono a dieta. Anche da questo punto di vista è difficile. In questo momento sono 11 chili sotto il mio peso normale. Ma sono arrivato qui in forma perfetta, tanti miei avversari sottovalutano l’importanza dell’alimentazione. Fa la differenza.

A proposito dell’assenza di pubblico ha detto:

Il pubblico è l’essenza dello sport. Per fortuna sono riuscito a portare qui con me il cuore e l’entusiasmo di tutti coloro che mi sono stati vicino. Li ho sentiti presenti. Ma questa situazione, alla lunga, diventerà insostenibile. Così lo sport perderà la sua magia. Con le dovute accortezze, servono gli spettatori in presenza. Ancora non capisco perché agli Europei di calcio c’erano gli stadi pieni e qui è rimasto tutto vuoto. Credo che un compromesso, usando la testa, si sarebbe dovuto trovare.