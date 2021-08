Sinner va in finale a Washington, la prima volta in un Atp 500

Si aggiudica in due set la sfida tra bombardieri col californiano Brooksby che crolla dopo aver sprecato tre set-point. In finale contro il vincente tra Nishikori e McDonald

Jannik Sinner va in finale al torneo di Washington, per la prima volta in un Atp 500. L’altoatesino ha vinto contro il ventunenne californiano Brooksby un ragazzone che ricorda Jim Courier. I due hanno disputato un ottimo primo set, ovviamente non per gli amanti del tennis di tocco. Sinner ha mostrato di essere tornato quadrato dal punto di vista mentale. Sul 5-6 ha recuperato da 0-40 e poi da quel momento ha vinto prima il tie-break a due e quindi si è aggiudicato il match vincendo 6-1 il secondo set.

Sinner sembra sulla strada giusta per ritrovarsi. Anche perché stasera ha battuto un avversario di cui sentiremo parlare. In finale affrontare il vincente del match tra Nishikori e McDonald.