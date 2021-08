Sinner subito eliminato a Toronto (sconfitto da Duckworth)

Mai in partita col modesto avversario, ha perduto in due set. A tratti è parso sofferente. Si è innervosito: racchetta buttata a terra. Domenica aveva vinto a Washington

Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria al torneo di Washington, di prendersi una rivincita (in verità misera, e ci riferiamo ai social non al tennista) sulle dichiarazioni di Adriano Panatta per quel che riguarda il no alle Olimpiadi, che Jannik Sinner è uscito al secondo turno – sua prima partita – al master 1000 di Toronto. Sinner ha giocato contro il modesto australiano Duckworth 29 anni, numero 85 del ranking. Ha giocato col sole alto e in certi momenti con un discreto vento. Si è innervosito sul penultimo punto e ha scaraventato la racchetta a terra.

Si è visto subito che non era giornata per il giovane campione italiano (15esimo del mondo a soli 19 anni, ne compirà 20 la prossima settimana). L’australiano ha servito bene, nulla più. Ma Sinner non è mai riuscito a rispondere. Ogni tanto è parso riacutizzarsi un qualche malanno, come se fosse sofferente. Nel secondo set, Sinner ha anche provato a giocarsela alla pari con l’avversario, limitandosi a buttare la palla nell’altro campo. Una tattica della disperazione che però in realtà avrebbe potuto funzionare. È stato sfortunato su un nastro e alla fine ha ceduto 63 64.