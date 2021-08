Serie A, via libera all’accordo Sky-Dazn per i locali pubblici

Dall’Assemblea anche l’ok per la creazione di un canale in lingua araba sulla piattaforma YouTube. Sul canale saranno trasmessi cinque incontri in diretta e in chiaro per ogni giornata di campionato

Tutti e 20 i club della Serie A, che si sono riuniti questa mattina in videoconferenza, hanno votato con favore riguardo alla richiesta di Dazn di poter sublicenziare a favore di Sky i diritti del pacchetto 1 (sette partite, di cui Dazn detiene l’esclusiva) per la trasmissione nei pubblici esercizi in via non esclusiva.

Sarà ora necessaria l’autorizzazione di AGCom e AGCM per l’utilizzo di questi diritti da parte di Sky in modalità non esclusiva. Una volta superato anche questo passaggio, la pay-tv di Comcast avrà il via libera definitivo.

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea, relativo ai diritti audiovisivi nell’area Mena, la Lega Serie A ha di procedere alla creazione di un canale in lingua araba sulla piattaforma YouTube. Sul canale saranno trasmessi cinque incontri in diretta e in chiaro per ogni giornata di campionato, commentati direttamente dal nuovo Centro di Lissone della Lega Serie A e visibili unicamente nell’area interessata.