Salvini: «Pantani è stato fatto fuori perché era scomodo»

Il leader leghista: «Era il più grande, quello che ha regalato più emozioni. Penso che non sia morto di suo, penso che l’abbiano portato a morire»

Matteo Salvini parla di Marco Pantani. Succede a San Mango d’Aquino, in provincia di Catanzaro dove è stato intitolato un viale alla memoria del campione morto ormai diciassette anni fa in circostanze misteriose.

“Nessuno mi toglie dalla testa che Marco Pantani sia stato stato fatto fuori perché era scomodo, altrimenti avrebbe corso ancora tanto e avrebbe vinto ancora tanto”.

Il leader leghista ha parlato del famoso stop a Madonna di Campiglio quando Pantani stava dominando il Giro d’Italia:

“A Madonna di Campiglio lo fermarono perché qualcuno andò a fare un’analisi la mattina e c’era una percentuale fuori controllo che non era risultata la sera prima. Poi è facile dire si è lasciato andare alla depressione, alla droga, ai farmaci. Si è sempre rialzato, dopo quella caduta si rialzò, poi nella vita è difficile cadere, rialzarti, cadere, rialzarti. Ne hanno dette tante su di lui, penso che sia stato il più grande, quello che ha regalato più emozioni di tutti, con rispetto per tutti gli altri campioni. Poi hanno cercato di infangarne l’immagine: penso che non sia morto di suo, penso che l’abbiano portato a morire”.