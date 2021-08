Repubblica: problemi con Dazn, meglio chi ha Tim Vision (materia da Antitrust)

Moltissime proteste sui social, segnale lento e esultanze differite nello stesso condominio. L’azienda non nega le difficoltà

Chi era preoccupato per Dazn, ha visto confermati i propri timori. È andata male la prima uscita. Tantissime le critiche sui social. Se ne occupa Repubblica che scrive di esultanze differite in uno stesso condominio, scarsa qualità dell’immagine, assenza di un canale diretta gol.

Non è andato in down il sistema, c’è stato un forte rallentamento all’inizio del match di San Siro.

A Dazn non hanno negato i problemi, li hanno attribuiti alla presenza di tanti utenti in luoghi di villeggiatura, senza fibra. E a un picco iniziale che ha “intasato” le Cdn globali ossia i punto di snodo per ricevere il segnale.

Le cose sembrano funzionare meglio per chi si connette sul Tim box, ossia per chi ha sottoscritto l’abbonamento direttamente con Tim, la piattaforma su cui gira l’app Dazn. Anche i canali ufficiali confermano. Materia da antitrust, se confermata.

Stasera secondo banco di prova con in contemporanea Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia.