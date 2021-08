Pilato: «Tokyo Non è stata una tragedia, è stato tutto bellissimo»

Alla Gazzetta: «Io erede della Pellegrini? La responsabilità di essere leader del futuro non la sento anche perché io e Federica non abbiamo lo stesso percorso, lei è stata gigantesca…»

Benedetta Pilato, pronta a rituffarsi in acqua a Napoli dopo le Olimpiadi di Tokyo, conferma alla Gazzetta dello Sport, le parole scritte sui social dopo la sconfitta

«Non è stata una tragedia e purtroppo viene descritta come se lo fosse. Nessuno ha capito questa mia serenità. Io sto benissimo. La delusione olimpica l’ho metabolizzata già 2 minuti dopo la gara. Non sarà questo a cancellare la stagione magnifica finita, che porterò sempre nel cuore, consapevole di ciò che valgo»

Nel racconto di Benedetta le Olimpiadi sono state un’avventura meravogliosa

«L’esperienza: è stato tutto bellissimo, a cominciare dal Villaggio, le gare, l’atmosfera. Io l’ho vissuta così, a parte la rabbia di quel momento dopo la gara. Ma nient’altro».

Adesso, agli International Swimming League, ritrova il suo tecnico Vito D’Onghia

«Già, finalmente, almeno qui. Non sempre è possibile, non per problemi nostri»