Pfizer e Moderna aumentano i prezzi delle forniture dei vaccini all’Unione Europea

Repubblica confronta gli ultimi contratti stipulati da Pfizer e Moderna con l’Unione Europea e i precedenti e scrive che le due case farmaceutiche per i vaccini anti Covid hanno aumentato i prezzi delle forniture. Una notizia ripresa dal Financial Times.

“Pfizer e Moderna hanno alzato i prezzi dei loro vaccini anti-Covid-19, come si evince dagli ultimi contratti stipulati per le forniture all’Unione Europea. Lo scrive il Financial Times. Il nuovo prezzo per il preparato Pfizer è 19.50 euro a dose contro i 15.50 della precedente fornitura. Il prezzo di Moderna è di 25.50 euro a dose contro i 19 della precedente fornitura, ma in questo caso la trattativa è andata a favore dell’acquirente perché a un certo punto il prezzo era salito a 28 euro e 50, dettaglia ancora il quotidiano finanziario. Le migliori condizioni – pur se con un aumento sostanziale rispetto al passato – sono state accordate a fronte di un ordine più consistente. La Commissione europea martedì ha fatto sapere che entro l’estate riuscirà a raggiungere l’obiettivo di immunizzazione del 70% della popolazione adulta. Reuters riferisce che né Pfizer né Moderna hanno voluto commentare la notizia dell’aumento dei prezzi”.