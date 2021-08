Pastorello: «Marotta, Ausilio e Inzaghi hanno fatto di tutto per trattenere Lukaku, ma ha deciso l’Inter»

L’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha diramato un comunicato in cui commenta la vendita dell’attaccante belga al Chelsea.

“Prima di tutto, ci tengo a precisare che ho sempre accettato – e continuerò a farlo in futuro – il confronto e le critiche costruttive: fanno parte del gioco per chi svolge un ruolo con una notevole rilevanza mediatica. Ciò che non possiamo assolutamente tollerare – scrive il procuratore – sono le falsità, le insinuazioni, le offese e le minacce che abbiamo ricevuto (anche nei confronti della mia famiglia e delle mie figlie, per esempio) che hanno ampiamente superato il limite della civiltà, della decenza e della sopportazione”.

Pastorello contesta la versione dei fatti secondo cui il trasferimento di Lukaku sarebbe stato architettato e forzato solo per assecondare interessi economici, visto che Lukaku non ha mai manifestato pubblicamente alcun disagio o malcontento riguardo la sua esperienza all’Inter, la sua situazione contrattuale o le note vicende societarie. L’interesse del Chelsea ha davvero toccato l’animo di Romelu fin dal primo istante, scrive, perché il club inglese rappresenta per lui qualcosa di unico e speciale. L’idea di vincere qualcosa con il Chelsea lo ha accompagnato per anni.