Mughini: «Tifo Juve perché a dieci anni mi innamorai delle figurine di Boniperti e Muccinelli»

A Il Giornale «Io radical-chic? A 20 anni in casa non potevamo permetterci una bottiglia di vino né il televisore. Quando sono arrivato a Roma avevo cinquemila lire in tasca»

Il Giornale intervista Giampiero Mughini. Ha appena compiuto 80 anni. Gli viene chiesto se si sente un radical-chic.

«Io radical-chic? A vent’anni vivevo in una casa di borghesia impoverita dove non avevamo di che acquistare una bottiglia di vino né tantomeno il televisore. Quando sono arrivato a Roma avevo cinquemila lire in tasca. Quando mi sono dimesso dal quotidiano Paese Sera perché non ne potevo più di stare in un giornale comunista, e avevo già 37 anni, non sapevo come pagare l’affitto il mese successivo. Non vedo proprio quali attinenze avrei potuto avere con l’antropologia dei radical-chic, ai miei occhi la più squallida di tutte».