MotoGp: oggi conferenza stampa di Valentino Rossi, annuncerà il ritiro?

Si attende di conoscere il tema dell’incontro con la stampa. Oggi alle 16.15 i suoi piani per il futuro

Oggi pomeriggio alle 16.15 Valentino Rossi terrà una conferenza stampa per parlare del suo futuro. Che sia il momento giusto per annunciare il ritiro dal motociclismo? Il dubbio si insinua.

BREAKING: @ValeYellow46 to reveal his future in exceptional press conference 🎙️

Tune in LIVE at 16:15 (GMT+2) this afternoon! 📡#VR46Decision | #MotoGP 📰https://t.co/aKbGhIGiUK

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2021