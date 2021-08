MotoGp, la Yamaha sospende Vinales: «Ha compromesso la sua M1 nel GP Stiria»

Dura nota contro il pilota: «Le sue azioni avrebbero potuto causare seri danni al motore e rischi per sé e gli altri concorrenti»

La Yamaha ha sospeso il suo pilota, Maverick Viñales. Lo ha fatto con un comunicato stampa in cui lo accusa di aver compromesso l’efficienza della sua M1 nel GP Stiria, nel quale Viñales — dopo il secondo via per l’incidente Savadori-Pedrosa e il rogo in pista — è partito dalla pit lane per problemi tecnici e si è infine ritirato.

Nella nota si legge:

“Yamaha con rammarico annuncia che l’iscrizione di Maverick Viñales al GP Austria è stata ritirata. La sua assenza dalla gara segue la sospensione del pilota a seguito di una irregolare e non chiarita procedura da parte sua sulla sua moto durante il GP Stiria. La decisione Yamaha arriva dopo un’attenta e approfondita analisi dei dati di telemetria nei giorni scorsi”.

La nota continua:

“La conclusione cui è giunta Yamaha è che le azioni del pilota avrebbero potuto causare seri danni al motore della YZR-M1 con possibili seri rischi per l’incolumità del pilota stesso e degli altri concorrenti in pista”.

La Yamaha chiarisce anche che Viñales non sarà sostituito e aggiunge che

“decisioni sulle prossime gare verranno prese dopo una ulteriore analisi della situazione e successivi confronti con il pilota”.