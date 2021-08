Malagò: «Per la prima volta l’Italia ha vinto una medaglia al giorno, un record imbattibile»

“Quaranta medaglie, io ero convinto di arrivare a 39. Ero convinto che avremmo fatto meglio della nostra storia e poi le mie previsioni sono state ancora migliorate. Per la prima volta nella storia l’Italia ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara, un record che nessuno potrà battere ma solo eguagliare. È un’Italia multietnica e un’Italia super integrata. Abbiamo portato atleti in rappresentanza di tutte le regioni italiane a atleti nati in tutti e cinque i continenti. Nel nostro Paese sono andate a medaglie 16 regioni, contro le 15 della passata edizione, con in testa Lombardia e Veneto che stanno entrando in clima olimpico, per i Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina. La città più medagliata invece è Roma”.