La domanda del Corsport: quanto vale il 3-0 al Bayern?

Comincia così l’analisi di Bayern-Napoli Antonio Giordano sul Corriere dello Sport:

La domanda che resta inchiodata nell’afa di un pomeriggio «strano», in tutte le sue espressioni, è classicamente estiva: ma quanto vale uno 0-3 all’Allianz Arena, di fronte al Bayern che nella ripresa ha cambiato pelle e ha lasciato che a giocare fossero i suoi giovanotti, e con un Napoli che però aveva nove suoi uomini sparsi tra la sabbia fine delle vacanze e quei lenzuoli simili ad un sudario destinati alla convalescenza? In una partita «alternativa» vale tutto e la prima risposta di quest’ora e mezza che è densa di indicazioni utili per il futuro è un concentrato d’ottimismo: perché il Napoli non ha buttato via niente di sé.