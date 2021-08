Krol: «Quel gol di Müller tra le mie gambe ai Mondiali del 74. Prepararsi a lui era impossibile»

Il grande difensore olandese ricorda il 2-1 della Germania: “Il tipico gol di Muller, in area era immarcabile. ti puniva pure se non controllava il pallone”

Ruud Krol, che a Napoli ricordiamo per le cose napoletane, è immortalato nella storia del calcio con un pallone che gli passa tra le gambe. Il tiro è di Gerd Müller, e quello è il gol del 2-1 della Germania all’Olanda, finale dei Mondiali del 1974.

Questo:

Quello scatto ritorna nel ricordo che il grande difensore olandese ha di Müller, scomparso pochi giorni fa, raccolto dalla Sueddeutsche Zeitung.

“Era il tipico gol di Müller”, dice Krol al telefono da Marbella.

Krol ricorda “il tentativo di impedire il cross dalla nostra sinistra di Rainer Bonhof, non è riuscito. La palla rotola in area di rigore e finisce a Müller. Che non riesce a controllarla bene. Ma poi salta di nuovo verso il pallone e tira. La palla passa lentamente tra le mie gambe, il nostre portiere è sulla gamba sbagliata e non può più fare nulla. Il tipico gol di Müller. Simboleggiava la sua forza: anche se non toccava bene la palla, poi colpiva. In area era semplicemente fantastico“

Krol ricorda che come giocatore dei Vancouver Whitecaps ha giocato con Müller negli All Star Teams della US League. Senza peraltro stabilire molti contatti con l’uomo con cui la sua strada si è incrociata in modo indimenticabile.

“Per quella finale non avevamo un piano speciale che sarebbe stato su misura per lui. Avevamo un piano per giocare la nostra partita, che purtroppo non ha portato a una vittoria, come accade nel calcio. Ma era impossibile prepararsi per Müller. Ogni volta che pensavi di averlo in tasca, arrivava il momento in cui si svegliava. E faceva gol“.