Koeman: «Messi è il passato, noi dobbiamo vivere l’oggi e il domani»

In conferenza: «Capisco cosa ha fatto per questo club. Ci manca perché è stato un giocatore importante. Sono cose che accadono»

L’allenatore del Barcellona, Koeman, ha parlato in conferenza stampa. Anche dell’addio di Messi, che è passato al Psg.

«Penso che in generale sia doloroso per tutti i catalani. Capisco cosa ha fatto Messi per questo club e il tipo di giocatore che è. Ci manca perché è stato un giocatore così importante nella storia del Barça. Non dobbiamo vivere del passato. Queste sono cose che accadono. Le persone cambiano le squadre e i giovani che abbiamo hanno un futuro e io sono emozionato. Spero che avremo l’aiuto e l’entusiasmo dei catalani. Messi è il passato e non dobbiamo vivere del passato, dobbiamo vivere oggi e domani e lavorare sodo per raggiungere ciò che vogliamo ottenere».