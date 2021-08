Il Napoli: affaticamento per Zielinski

Nono giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli. Nel report del club alcune notizie sullo stato dei calciatori, con una novità riguardante Zielinski.

“Ghoulam ha svolto parte di seduta con la squadra e parte lavoro personalizzato in campo. Contini, Mertens e Lozano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Nel pomeriggio Zielinski ha svolto piscina per un affaticamento. Contini lavoro in piscina. Ghoulam si è allenato parte in squadra e parte personalizzato in campo. Mertens e Lozano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Manolas ha svolto la seduta in gruppo”.