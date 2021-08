Il Die Zeit: «Le Paralimpiadi sono Giochi per ricchi che si possono permettere la tecnologia»

Gli atleti dipendono dai materiali. E così alcuni usano mezzi sviluppati dalla NASA, altri si accontentano di modelli di qualità inferiore

In Italia le Paralimpiadi hanno la copertura mediatica dello sport di nicchia, trafiletti, giusto qualche pezzo se un italiano vince un oro. All’estero sono in prima pagina, fissi. Tra i tanti articoli dedicati ai risultati sportivi si segnala un approfondimento del Die Zeit, che segnala un aspetto poco dibattuto della manifestazione olimpica: di fatto sono Giochi per Paesi ricchi, che possono permettersi la tecnologia che serve agli atleti per primeggiare.

Non bastasse il Covid, e le restrizioni che per delegazioni di piccoli Paesi e atleti spesso alle prese con problemi di mobilità e organizzazione logistica, sette organizzazioni membre sono state bandite perché non hanno pagato le quote associative e sono 25 i Paesi in tutto effettivamente rappresentati a Tokyo. Pochi.

L’aspetto inedito della questione però è il divario tra ricchi e poveri. “Oltre alla Cina, che ha già un vantaggio grazie alla sua vasta popolazione di 1,4 miliardi di persone, le dieci nazioni più forti nel medagliere sono esclusivamente società benestanti occidentali. In termini di tenore di vita anche i paesi post-socialisti come Polonia, Ucraina e Uzbekistan se la cavano bene. Ma non si avvicinano ai successi dei paesi più ricchi”.

“La ragione più importante è ovvia: più un Paese è povero, più è un lusso poter fare sport. Il successo dei paesi ai Giochi Paralimpici è quindi un chiaro indicatore della misura in cui una società integra le persone con disabilità nella vita quotidiana”.

“Mentre ci sono almeno alcune competizioni come il pugilato o il sollevamento pesi ai Giochi Olimpici, in cui il materiale e le attrezzature giocano un ruolo minore, alle Paralimpiadi gli atleti dipendono dalla tecnologia. Una sedia a rotelle sportiva costa diverse migliaia di euro e anche le protesi sportive sono inaccessibili in molti paesi. Quindi, mentre le nazioni più ricche viaggiano con materiali sviluppati dalla NASA gli atleti dei paesi più poveri spesso ottengono solo modelli di qualità inferiore”.

Lo stesso Zeit però sottolinea che Il Comitato paralimpico internazionale ha capito il problema una settimana prima dei Giochi di Tokyo ha lanciato la campagna WeThe15, che mira ad aiutare i paesi poveri a rafforzare le proprie strutture. Inoltre proprio le Paralimpiadi possono servire come volano comunicativo in molti paesi, dove il livello di istruzione è più basso e le persone con disabilità sono anche le più escluse socialmente.