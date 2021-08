Il Barcellona cancella l’immagine di Messi dal Camp Nou

L’immagine della Pulce rimossa dal pannello a mosaico realizzato da Rakuten, che raffigurava lui con Ter Stegen, Piqué, Messi, Griezmann e De Jong

Tra poche ore Lionel Messi diventerà ufficialmente un calciatore del Psg. La Pulce ha trovato l’accordo con il club parigino, in questo momento è in volo verso Parigi, dove è atteso per le visite mediche, a cui seguirà la firma del contratto. Mentre a Parigi i tifosi attendono con ansia il suo arrivo, a Barcellona si lavora per provare a dimenticarlo. Su Twitter spopolano video e foto di un pannello affisso sulla facciata del Camp Nou da cui è stato rimossa l’immagine del campione argentino.

Si tratta del pannello realizzato da Rakuten, che raffigura con un mosaico Ter Stegen, Piqué, Messi, Griezmann e De Jong. Messi ora non ne fa più parte.

O ADEUS DA GRANDE FOTO UNIDA PELOS FÃS 💔 Hoje o Barcelona começou a troca da fachada do Camp Nou.

O painel feito pela Rakuten, com Ter Stegen, Piqué, Messi, Griezmann e De Jong, foi produzida com 46.000 pequenas fotos de torcedores que venceram a competição. pic.twitter.com/OfTQ3AOVzl — Mundo Culé (@Mundo_Cule1899) August 10, 2021