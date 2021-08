I club di Serie A amareggiati per l’accordo Cvc-Liga. Il progetto non è naufragato e Inter e Juve ci ripensano

La Gazzetta commenta la notizia dell’accordo tra il Fondo Cvc e LaLiga spagnola. Ricorda che l’accordo era stato proposto alla Serie A, che lo ha snobbato, e ricorda anche i nomi dei club che, all’epoca si misero di traverso.

Proprio l’Inter avrebbe incassato dall’affare circa 120 milioni, quanto ora incasserà con Lukaku, ma privandosi della sua pedina principale.

La notizia dell’accordo Cvc-LaLiga ha lasciato profonda amarezza nei presidenti di Serie A, scrive la rosea.

“La notizia dell’accordo Cvc-Liga ha animato la giornata dei vertici della A già dalla mattinata di ieri: nelle tante telefonate il sentimento prevalente era ovviamente l’amarezza per un’operazione impostata e arrivata a un passo dalla conclusione, e poi mai annunciata”.

Il progetto, però, non è completamente perso. E ora Inter e Juve guardano con favore all’affare.

“Il progetto fondi non è definitivamente perso, ma più che mai occorre fare in fretta. Cvc, che oggi ha scelto di puntare sulla Liga, avrebbe investito sulla Serie A come socio di un consorzio che comprendeva anche Advent, altra società di private equity americana, e Fsi, Fondo Strategico Italiano: due società che secondo fonti del mercato internazionale sono ancora interessate al progetto. E ora Inter e Juventus guardano di nuovo con favore all’affare“.