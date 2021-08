Guardiola: “Sarà Ronaldo a decidere dove giocare, non noi. Tutto può succedere”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Arsenal.

Kane? Non posso dire molto. Ha annunciato che rimarrà al Tottenham, un club eccezionale. Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus e non posso dire altro. Tutto quello che posso dire in questi pochi giorni che restano alla fine del mercato è che tutto può succedere. Al momento sono più che felice e soddisfatto con la squadra che abbiamo. Ronaldo deciderà dove andrà a giocare, non lo farà né il Manchester City né tantomeno io. Ci sono molte cose che sono lontane. Abbiamo l’opportunità di goderci i migliori due giocatori nel mondo del calcio e posso solo dire grazie, a Messi e a Ronaldo, perché per ciò che hanno fatto non rivedremo qualcosa di simile in futuro.

Non sto pensando di andarmene tra due anni. Potrei andar via tra due mesi se i risultati non fossero positivi o il club fosse stanco di me. Quello che ho detto in quella call su Zoom è che dopo la mia esperienza al City prenderò una pausa, che potrebbe accadere tra un mese o tra due anni, anche tre.