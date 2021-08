Gazzetta: Sarri preoccupato. Se la Lazio non vende, non può comprare

“Non avrebbe mai immaginato di trovarsi in questa situazione”. All’ala sinistra fin qui ha utilizzato il giovane Moro. Bisogna sistemare Correa

Sarri e la Lazio, l’inizio non è facilissimo. Scrive la Gazzetta che

Maurizio Sarri non avrebbe mai immaginato di trovarsi in questa situazione. A tredici giorni del campionato il mercato della Lazio è ancora bloccato dall’indice di liquidità. In pratica, non si possono perfezionare acquisti prima di far cassa. E serve la cessione di un big per avviare i movimenti. Sarri contava di avere prima possibile i rinforzi da innestare tra i titolari.

Si è concluso anche il ritiro di Marienfeld dopo quello di Auronzo e il tecnico chiamato a sostituire Inzaghi si ritrova solo con Hysaj e Felipe Anderson da inserire nel suo undici. Il Comandante si trova con un vuoto nella casella sinistra del tridente d’attacco. Non è un tipo da andare in ansia, ma un certa preoccupazione per i tempi di inserimento richiesti per chi arriva sta attanagliando Sarri. Il suo gioco è imperniato sulle ali.

Fin qui, ha utilizzato a sinistra il giovane Raul Moro.

Sarri pensava di trovare una soluzione con Correa. Ma l’argentino guarda al mercato. E anzi proprio dalla sua cessione la Lazio confida di recuperare quei trenta milioni da investire.