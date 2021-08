Gazzetta: parlare di scudetto, per il Napoli, potrebbe non essere delittuoso

L’amichevole contro il Bayern Monaco, vinta dal Napoli per 3 reti a 0, ha dato modo a Luciano Spalletti di capire di che stoffa è fatta la squadra che ha a disposizione. E mancavano anche diversi attori protagonisti, come Di Lorenzo, Insigne, Meret, oltre agli infortunati Mertens, Lozano e Demme. La Gazzetta dello Sport scrive che Spalletti ha avuto conferma del valore della rosa.

E, guardando al campionato che inizierà tra meno di un mese, non esclude che il Napoli possa lottare per lo scudetto.

“Competitivo. Lo è di sicuro questo Napoli. Ma resta da capire per quale obiettivo. Il ritorno in Champions League è quello dichiarato, ma senza cessioni eccellenti e con un paio di rinforzi, si potrebbe pensare ad un progetto diverso, che non si limiti soltanto al ritorno tra le grandi d’Europa. Parlare di scudetto, insomma, potrebbe non essere delittuoso anche se Spalletti preferirebbe che discorsi del genere si chiudessero prima ancora di aprirli”.

Il Napoli, contro il Bayern, ha entusiasmato, scrive il quotidiano sportivo.

“La difesa è rimasta imbattuta e si è avuta la certezza di quanto siano in crescita Manolas e Koulibaly, la coppia centrale. A centrocampo, il miglior acquisto pare sia stato proprio Stanislav Lobotka, che nelle amichevoli fin qui disputate ha sorpreso per la forma fisica e per la qualità della sua regia. In attacco, c’è tutto quello che potrà fare la differenza. Victor Osimhen è l’attrazione dell’estate napoletana, è insaziabile, guarda al gol come ad un’ossessione che gli arrovella la mente”.