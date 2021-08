Gazzetta: l’amarezza di Sarri per il ritardo della Lazio

Non avrebbe mai pensato di arrivare a poco più di una settimana dal via del campionato senza veder completato almeno il mosaico dei suoi titolari

“Amarezza-Sarri” titola la Gazzetta dello Sport sull’allenatore della Lazio

Due mesi fa, quando venne ufficializzato il suo arrivo sulla panchina della Lazio, Maurizio Sarri non avrebbe mai pensato di arrivare a poco più di una settimana dal via del campionato senza veder completato almeno il mosaico dei suoi titolari

La Lazio soffre del malessere comune a molte società di Serie A, la mancanza di liquidità, per cui ha necessità di vendere prima di poter comprare. Ma adesso i biancocelesti sono più che mai un cantiere. E Sarri si è ritrovato in un tunnel imprevisto per cui non è semplice istruire la squadra per il passaggio dal 3-5-2 di Inzaghi al suo 4-3-3.

Per i tifosi Sarri è diventato subito «Maurizio». L’ombra di Inzaghi cancellata dal suo carisma.E anche dal recente percorso da vincente. Nelle ultime due stagioni in panchina, ha conquistato l’Europa League con il Chelsea e lo scudetto con la Juventus. Ha scelto la Lazio per cercare di continuare a vincere. Ma non immaginava questa serie imprevista di problemi.