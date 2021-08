Gazzetta: Il procuratore di Insigne è stato avvisato, o rinnova o va via

De Laurentiis è lì che aspetta un segnale da parte del capitano. Insigne continua ad allenarsi ma, pur condividendo lo stesso albergo, non sente la necessità di chiedere un colloquio col presidente.

Non esistono calciatori incedibili, su questo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato chiaro, ricorda oggi la Gazzetta dello Sport e questo vale per tutti, proprio per tutti.

Se oggi arrivasse un club disposto a spendere 25 milioni per il cartellino di Lorenzo Insigne, il presidente lo infiocchetterebbe e lo consegnerebbe all’acquirente, con tanti ringraziamenti.

Una presa di posizione ben precisa dunque del quale è stato avvisato non solo il capitano azzurro, ma anche il suo procuratore: se Insigne non rinnova può andare via. In effetti l’offerta della società c’è stata e non è da poco, ma la distanza con la richiesta di Lorenzo resta

