Gazzetta: Emerson Palmieri può arrivare al Napoli in prestito

Il rinnovo con il Chelsea ha reso più fluida la trattativa. Il Napoli potrebbe averlo in prestito con obbligo di riscatto

Emerson Palmieri in prestito al Napoli. Per la Gazzetta la trattativa ha compiuto passi in avanti. Perché il calciatore ha rinnovato con il Chelsea e, non rientrando nei piani di Tuchel, può andare a giocare altrove magari con la formula dell’obbligo di riscatto. Napoli resta la destinazione preferita dall’esterno sinistro campione d’Europa con la Nazionale di Mancini. Il giocatore ha bloccato la trattativa col Lione.

Il rinnovo con il Chelsea ha reso più fluida la trattativa. Giuntoli continua a insistere per averlo in prestito con eventuale obbligo di riscatto. E, a questo punto, l’operazione potrebbe concludersi con successo. Con Emerson Palmieri a sinistra e Di Lorenzo a destra, Spalletti potrebbe ricostituire la coppia campione d’Europa.