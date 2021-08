Fonseca: “A Roma abbiamo costruito qualcosa di importante, il club è sempre stato sincero con me”

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Sic di cui si riporta un estratto.

A Roma abbiamo lasciato un segno importante, lanciato giocatori giovani e raggiunto la semifinale di Europa League. Abbiamo costruito qualcosa in circostanze molto difficili.

Sto pensando di restare a vivere a Roma, sono molto amato.

Mourinho è stato gentile da parlare con me prima e spiegarmi la situazione. Io sono stato sempre dentro il processo, niente veniva fatto alle mie spalle. Tiago ha sempre avuto un rapporto straordinario con me, di grande sincerità, e sapevo quello che stava per accadere.

Ho ricevuto contatti e proposte concrete. Mi piace molto la Serie A e la sua esigenza tattica, ma in questo momento ho deciso che era giusto fermarmi, rinnovare energie e trovare il progetto ideale.