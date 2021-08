Federica Pellegrini: «Col documento d’identità per iscriversi ai social, addio bullismo e body shaming»

Al Corsera: «è sottovalutato il problema mentale per gli atleti. Chiedere aiuto psicologico è visto come una debolezza. Molti aspettano un tuo errore»

Federica Pellegrini. Il Corriere della Sera la intervista. È a un passio dall’addio, gareggerà a Napoli fino a fine settembre per l’Isl. Poi, basta. È stata eletta al Cio e ha dichiarato che si occuperà dei problemi mentali degli atleti.

«È uno dei temi più sottovalutati. Chiedere aiuto psicologico è visto come una debolezza. Non è così, pochi capiscono lo stress psico-fisico di un atleta all’Olimpiade. Molti aspettano un tuo errore, ed è la parte che fa più rumore. Quelli che ti vogliono bene sono pochi e da giovane fatichi a distinguerli. Poi ci sono problemi psicologici che vanno oltre lo stress per le prestazioni. È giusto parlarne ed è fondamentale inserire uno psicologo in squadra, anche nel nuoto».