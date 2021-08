Dotto su Tamberi: mai vista una rappresentazione così piena e commovente della felicità

Giancarlo Dotto scrive della medaglia d’oro conquistata da Gianmarco Tamberi, Gimbo,

Sull’esultanza di Tamberi dopo aver saputo che poteva condividere la medaglia con l’amico Barshim:

“Mai vista in vita mia una rappresentazione così piena, intensa e commovente della felicità. O forse, non ho mai visto uno così felice. Paventando davvero, quando la cosa non accennava a placarsi, che sarebbero venuti a prenderlo per trasferirlo in un reparto di malattie nervose. Caso di isteria parossistica dovuta a un eccesso di felicità”.