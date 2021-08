Diario As: Real e Barcellona contro il fondo Cvc: è una manovra di Tebas contro la Superlega

I due club ostili all’accordo. Il club di Florentino minaccia una denuncia, per il Barça è un’operazione che favorisce solo Tebas

Il quotidiano spagnolo Diario As riferisce del parere contrario di Real Madrid e Barcellona all’accordo stipulato tra la Liga e il fondo di investimento CVC per 2,7 miliardi di euro in cambio del 10% della Liga. Soldi da restituire in quarant’anni a un tasso di interesse molto basso.

Scrive Diario As che il Real Madrid ha dato mandato ai suoi legali di studiare l’accordo. Hanno seri dubbi sul suo valore legale. E, scrive il quotidiano, non è escluso che il Real possa denunciare la Liga. Il Real Madrid sostiene di non essere stato preventivamente informato.

Di diversa natura le obiezioni del Barcellona: ci sono dubbi sulla durata del contratto (40 anni sono ritenuti troppi), sul reale beneficio per i club e poi il reale impatto sui nuovi acquisti. Il Barcellona vuole evitare qualsiasi collegamento tra l’ingresso dei fondi e il rinnovo di Messi così come il pagamento dei nuovi acquisti. Il club blaugrana attenderà prima che il progetto sia discusso nel consiglio della Liga.

Il Barça sospetta che sia una manovra del numero uno della Liga, Tebas, per porre fine al progetto della SuperLiga.