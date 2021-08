Corsport: sulla Serie A aleggia il fantasma dello sciopero, De Laurentiis in prima fila

Tra gli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea di Lega Serie A di oggi, non ci sono ufficialmente né stadi né spettatori e nemmeno le misure di sostegno al calcio ma se dal Governo non verrà una mano tesa per la riapertura totale degli impianti, i presidenti torneranno a pensare alla serrata. Il fantasma dello sciopero incombe sulla Serie A, scrive il Corriere dello Sport.

“Molti presidenti aspettano entro la fine della settimana (i biglietti vanno messi in vendita) la risposta sull’apertura degli impianti almeno al 59% effettivo (posti alternati a scacchiera) già dalla prima giornata per i possessori di Green Pass. Via dunque il distanziamento di un metro previsto dal dpcm. Altrimenti? Nessuno pronuncia la parola sciopero, ma è facile immaginare che De Laurentiis, che avrà la prima in casa (Napoli-Venezia), non gradirebbe un mancato assist ai tifosi dal vertice di mercoledì tra Gravina e la Vezzali e poi dal Governo. Idem per quel che riguarda gli aiuti fiscali, richiesti in maniera attenta e articolata nel documento inviato a Draghi”.