CorSport: la Roma non vuole pagare a Dzeko le mensilità di luglio e agosto

L’inghippo ha fatto slittare ufficializzazione dell’acquisto da parte dell’Inter. L’agente del bosniaco al lavoro per risolverlo

Tra Dzeko e la Roma ci sono ancora delle pendenze da sistemare. Ecco perché l’annuncio dell’acquisto del bosniaco da parte dell’Inter tarda ad arrivare. La questione è spiegata dal Corriere dello Sport.

“Manca ancora l’intesa tra il calciatore e la società giallorossa sulle mensilità di luglio e agosto 2021: Edin vuole che gli siano pagate, la Roma dice di no e blocca l’esecutività del trasferimento. Ieri l’agente di Dzeko, Alessandro Lucci, era al lavoro per cercare di risolvere l’inghippo in tempi brevi”.